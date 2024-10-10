Рассекречен новый бензиновый кабриолет Mini Cooper

Цена такой двухдверки на домашнем рынке, в Великобритании, стартует с отметки 30 600 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 3,89 млн рублей по текущему курсу.

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Британская марка Mini, принадлежащая баварской компании BMW, представила новый трёхдверный бензиновый хэтчбек в феврале текущего года, а пятидверный вариант пополнил линейку в июне. Теперь пришла очередь ещё одного нового варианта в бензиновой линейке модели: дебютировал Mini Cooper Convertible.

Новинка получила внешность в стиле электрического хэтчбека, который был рассекречен ещё в начале осени 2023 года. Новый кабриолет имеет фамильные округлые фары с пластиковой чёрной и светодиодной окантовкой с рисунком в виде тонких горизонтальных линий сверху и снизу. Ещё у представленного Купера с открытым верхом есть обвес по периметру кузова (в том числе накладки на колёсные арки) из некрашеного пластика.

Решётка радиатора, центральный воздухозаборник и место для крепления номерного знака объединены в восьмиугольный элемент со сглаженными углами и серебристой окантовкой. Если у трёх- и пятидверок фонари стали треугольными, то Mini Cooper Convertible оставили прежнюю форму с рисунком из треугольников, которые являются отсылкой к британскому флагу. Ещё кабриолету положены оригинальные колёсные диски размером 16, 17 и 18 дюймов и иная палитра для окраса кузова. Конструкция позволяет поднять мягкий верх за 18 секунд при скорости движения до 30 км/ч.

Модель получила минималистичный интерьер, где многие элементы, в том числе передняя панель, отделаны тканью, при этом кресла получили кожаную обивку. Покупателям доступны различные цветовые схемы оформления салона – светлые, тёмные и некие спортивные варианты. По сравнению с хэтчбеком новая двухдверка на 40 кг легче.

По центру передней панели располагается фирменный круглый тачскрин информационно-развлекательной системы, его диаметр равен 9,4 дюйма. Здесь же отображается информация для водителя – скорость, расход топлива, а также навигационные данные. Под этим экраном находится панель управления, где в том числе находятся селектор коробки передач и кнопка запуска двигателя.

Объём багажника у варианта Convertible составляет 215 литров, что на 5 литров больше, чем у актуальной трёхдверки. Правда, при сложенном мягком верхе вместимость грузового отсека сокращается до 160 литров.

Базовый вариант кабриолета Cooper C оснащается двухлитровой турбочетвёркой, отдача которой равна 163 л.с., а максимальный крутящий момент – 250 Нм. У версии Cooper S этот мотор выдаёт 204 л.с. и 300 Нм. В пару предлагается восьмиступенчатый автомат. В первом случае на разгон с места до «сотни» уходит 8,2 секунды, во втором – 6,9 секунды (на 0,3 секунды больше, чем у хэтчбека Cooper S). Полностью электрический Mini Cooper Convertible в ближайшее время не появится.

Известно, что стоимость базовой версии нового кабриолета Mini Cooper на домашнем рынке, в Великобритании, равна 30 600 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 3,89 млн рублей по текущему курсу).