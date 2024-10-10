Четырехдверное купе Exlantix ES прошло сертификацию для российского рынка.

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Модель Exlantix ES получила российское Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), об этом сообщила пресс-служба марки в России. Напомним, Exlantix принадлежит Chery, и дебют бренда в РФ ожидается в начале 2025 года, когда на рынок должны выйти сразу две премиальные модели – кроссовер ET и четырехдверное купе ES.

Что до первого, его в конце сентября уже официально презентовали в России, а через несколько дней провели закрытую презентацию, где показали сразу две модели. Они созданы на предполагающей различные силовые установки платформе EOX, но если ET изначально приедет к нам в гибридной ипостаси, то ES – в чисто электрической.

Автомобиль оснащен 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт·ч с запасом хода в 530 км (по циклу WLTC), питающей два электродвигателя с суммарной пиковой мощностью в 480 л.с. Полный привод, интеллектуальная пневматическая подвеска, полный набор ассистентов и адаптация для России. В зимний пакет входят подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал заднего вида, форсунок омывателей, а также улучшенную систему подогрева батареи.

По ценам пока ясности нет, но очевидно, что премиальный Exlantix ES целится на лавры Zeekr 001, уже который месяц удерживающего титул самого популярного электрокара в РФ.