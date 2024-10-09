Путин запустил серийную сборку Lada Aura

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил серийную конвейерную сборку Lada Aura - нового отечественного седана бизнес-класса.

Производством автомобиля занимается завод "Автоваз" в Самарской области. Ожидается, что за 2024 год предприятие выпустит 2,9 тыс. машин, а с 2025 года объем увеличится до 8 тыс. в год и продолжит расти при наличии спроса. Рекомендованная производителем цена - от 2,5 до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации.

Модель базируется на конструкции Lada Vesta, но с улучшенными характеристиками: пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства, а сам салон выполнен из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

Согласно прогнозам, основными потребителями Lada Aura станут службы такси, крупные компании с корпоративными автопарками, а также государственные и муниципальные структуры. Первые предсерийные автомобили уже эксплуатируются в Минфине, Ростехе и правительстве Самарской области.