Путин оценил поездку на Lada Aura

Президент России Владимир Путин похвалил новую модель Lada Aura, серийное производство которой начинает "Автоваз". Глава государства вспомнил о впечатлениях от поездки на этом автомобиле летом и поделился ими с руководством концерна и трудовым коллективом предприятия.

"На машинке я прокатился не так давно - летом. И она - без всякого преувеличения, говорю это искренне - она мне понравилась", - рассказал Путин.

"Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно, - похвалил президент. - Все по-современному - все-все-все, реально". Особенно глава государства отметил реакцию отечественного автомобиля на включение задней передачи: "Там экран, с задним обзором, все очень удобно".

В завершение церемонии запуска производства автомобиль Lada Aura с надписью "Первая серийная" на двери съехал с конвейера.

"Я с этим поздравляю вас и весь коллектив автовазовцев", - обратился к собравшимся в Тольятти глава государства.

16 июля президент проехал за рулем черной Lada Aura с самарскими номерами по новому обходу Твери. Этот участок стал последним этапом строительства трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, задуманной 20 лет назад. Глава государства открыл северный обход Твери, а также по видеосвязи дал разрешение на открытие движения по новой автодороге "Обход Тольятти" и мосту через Волгу в составе транспортного коридора Европа - Западный Китай в Самарской области. Позднее, в августе, Путин похвалил машину.