Представлен Hennessey H1000 на базе Cadillac Escalade-V

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance продолжает упражняться с тяжёлым рамным внедорожником Cadillac Escalade пятого поколения: в исполнении Hennessey H1000 его разгонная динамика доведена, наконец, до уровня суперкаров.

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Hennessey уже предлагает компрессорный апгрейд для «пятого» Escalade с атмосферным 6,2-литровым V8 (заводской индекс L87), позволяющий довести его отдачу до двигателя топ-версии Escalade-V. Последний, напомним, с завода оснащается компрессорным 6,2-литровым V8 (заводской индекс LT4), его максимальная отдача — 691 л.с. и 885 Нм. Теперь Hennessey предлагается апгрейд и для Escalade-V, точнее, превращает его в Hennessey H1000, в котором двигатель LT4 раскочегарен до 1019 л.с. и 1196 Нм.

Получить такую отдачу с допотопного по своему происхождению нижневального V8 — непростая задача, но у специалистов Hennessey уже, что называется, набита рука на подобных моторах, так что нужно было лишь подобрать подходящую комбинацию комплектующих для Escalade-V и должным образом всё настроить.

Основную прибавку в производительности даёт модернизированный приводной нагнетатель в комплекте с новым теплообменником. Установлены новый кастомный распредвал и система вентиляции картера. Головки блока комплексно модернизированы под новые клапаны и пружины, новые коромысла и толкатели, а также более производительные топливные форсунки. Системы впуска и выпуска тоже модернизированы под возросшую мощность, выпускной коллектор изготовлен из нержавеющей стали. Ну и, разумеется, «залита» новая программа управления двигателем. 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» и система полного привода остались без изменений.

Повышенную мощность в Hennessey H1000 выдают только соответствующие шильдики, то есть внешность и салон тоже стандартные. Это обстоятельство, к слову, может ввести в заблуждение соседей Hennessey H1000 по потоку и потешить самолюбие его владельца на светофорных гонках — мол, с виду обычный Escalade-V пуляет, как суперкар. На YouTube-канале Hennessey Performance опубликован ролик, демонстрирующий, как Джон Хеннесси лично уделывает в дрэг-рейсинге среднемоторный суперкар Lamborghini Huracan Evo с 640-сильным 5,2-литровым атмосферным V10. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Hennessey H1000 разгоняется за 3,6 с.

Цена Hennessey H1000 не объявлена, известно лишь, что американское ателье изготовит только 100 экземпляров в дорестайлинговых кузовах 2023-2024 модельных годов, как у машины на фотографиях. Рестайлинг «пятый» Escalade пережил минувшим летом, при этом топ-версия Escalade-V не претерпела никаких технических эволюций, поэтому компания Джона Хеннесси готова сделать H1000 и в обновлённом кузове, заказы уже принимаются. Для справки скажем, что стоковый дорестайлинговый Cadillac Escalade-V сейчас стоит в США от 152 295 долларов без учёта доставки, обновлённый Escalade-V 2025 модельного года — от 159 995 долларов.