Водителям напомнили, как правильно заезжать на АЗС

Naavtotrasse предупредил об опасности одностороннего въезда на АЗС. Не секрет, что въезд под «кирпич», как автомобилисты традиционно называет дорожный знак 3.1 «Въезд запрещён», можно лишиться права управлять транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. За первоначальное нарушение автомобилисту грозит штраф 5 000 рублей.

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Впрочем, есть нюанс. Как напоминает издание Naavtotrasse, вышеописанные санкции накладываются только за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Это оговорено частью 4 статьи 12.51 КоАП РФ. То есть лишиться прав можно, если, например, выехать на дорогу, где организовано одностороннее движение.

В свою очередь, за нарушение требования данного знака, если таковой установлен при въезде на территорию, на которую движение через этот самый въезд запрещено, предусмотрено лишь предупреждение или штраф 500 рублей — часть 1 статьи 12.16 КоАП РФ.

Так что если такой манёвр зафиксирует экипаж ГАИ, важно обратить внимание, по какой статье составляет протокол:

«В данной ситуации очень важно внимательно изучить составленный инспектором ГАИ протокол и выразить свое несогласие», — уточняет издание Naavtotrasse.

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