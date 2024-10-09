В рамках расширения своего присутствия в Центральной Азии концерн BYD объявил об официальном выходе на рынок Таджикистана, одной из крупнейших стран региона.

© BYD

Пока в стране будет возможно приобрести четыре модели. Из электрокаров в Таджикистане будут продавать кроссовер Song Plus EV и хетчбэк e2 EV. Song Plus EV производится в КНР с 2021 года. Этим летом он пережил очередное обновление. E2 появилась в 2019 году, а её рестайлинг произошёл спустя четыре года.

Также к покупке будут доступны два плагин-гибрида – седан Chazor DM-i (он же Destroyer 05) и кроссовер Song Pro DM-i (в устаревшей версии Champion Edition), сборка которых осуществляется в соседнем Узбекистане — на новом заводе в Джизакской области. Цены на автомобили пока не озвучиваются.

В руководстве центральноазиатского подразделения BYD назвали регион перспективным, а присутствие в Таджикистане — важным этапом расширения концерна на экспортные рынки.

Ранее стало известно, что автомобильный бренд JAC подготовил специальную акцию для всех новых владельцев кроссоверов марки. Она будет распространяется на модели JS3 и JS6, приобретенные у официальных дилеров. При покупке машины каждый новый покупатель получит в подарок оснащение современной телематической системой JAC Online.