Stellantis по-тихому лишил Jeep Grand Cherokee L мотора V8

Ожидается, что в дальнейшем в линейке модели появится гибридная силовая установка 4xe с подключаемым модулем.

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Марка Jeep, входящая в состав автогиганта Stellantis, выпускает Grand Cherokee с 1992 года. За прошедшее время он успел четырежды сменить поколение, актуальный «пятый» внедорожник дебютировал в 2021 году: «растянутая» трёхрядная версия с прибавкой L к названию была представлена в январе, а вариант со стандартной колёсной базой – в сентябре. Теперь стало известно, что Grand Cherokee L пересмотрели моторную линейку.

О том, что выбор двигателей для Jeep Grand Cherokee L сократился, сообщает Motor Authority. Теперь покупатели не могут выбрать модификацию с атмосферником V8 объёмом 5,7 литра (362 л.с., 529 Нм). Неожиданностью это, конечно, не стало: в прошлом году американский производитель лишил мотора V8 такие модели как Wagoneer, Grand Wagoneer и двухрядный Grand Cherokee.

В компании ещё в прошлом квартале рассказали о прекращении производства двигателя V8, правда, тогда не уточнили дату схода с конвейера последнего экземпляра. Согласно статистике Jeep, выбор в пользу Grand Cherokee L с 5,7-литровым мотором сделали менее 4% клиентов в течение последнего полного года, пока тот был доступен. Напомним, в списке его преимуществ числятся повышенные буксировочные возможности – 3265 кг против 2811 кг у той же модели с двигателем V6.

Сейчас трёхрядный внедорожник предлагается только с атмосферником Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, его отдача равна 297 л.с., а максимальный крутящий момент – 348 Нм. В пару к нему идёт безальтернативная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Однако ожидается, что в дальнейшем линейку Jeep Grand Cherokee L пополнит версия с гибридной установкой и прибавкой 4xe к названию. Отметим, такой вариант уже числится в гамме двухрядного внедорожника. В основе этой системы находится бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка, которая работает в тандеме со стартер-генератором с ременным приводом и электромотором, который интегрирован в восьмиступенчатый автомат. Совокупная пиковая отдача этой системы у Grand Cherokee равна 381 л.с. и 637 Нм.

На сегодняшний день стартовая цена трёхрядного Jeep Grand Cherokee L с V6 на домашнем рынке, в США, составляет 40 035 долларов (эквивалентно примерно 3,9 млн рублей по текущему курсу). В свою очередь за гибридный двухрядный внедорожник Grand Cherokee 4xe просят не менее 60 490 долларов (около 5,89 млн рублей).

Напомним, в прошлом месяце стало известно об изменениях, которые претерпел Jeep Wrangler к 2025 модельному году. Внедорожник американской марки с мотором V6 теперь предлагается только с шестиступенчатой механической коробкой передач, ещё производитель отказался от механических стеклоподъёмников на стартовых версиях, а также была добавлена активная система вентиляции салона и новый оливково-серый цвет кузова, который получил название «’41».