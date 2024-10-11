Shelby American представила свою версию обновленного Ford F-150 Raptor R

Компания Shelby American представила свою версию обновлённого Ford F-150 Raptor R: мощность 5,2-литрового компрессорного V8 по кличке Predator увеличена с 730 л.с. до более чем 912 л.с., вдобавок доработаны шасси и дизайн пикапа.

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Представленный в прошлом году Ford F-150 Shelby Centennial Edition считался самым мощным пикапом в истории легендарного американского тюнера — с 5,0-литрового V8 Coyote с помощью «мясорубки» сняли 811 «лошадок». Теперь титул самого мощного пикапа Shelby перешёл к пикапу Raptor R, который уже с завода оснащается компрессорным 5,2-литровым компрессорным V8 Predator, его максимальная мощность в стоке после прошлогоднего обновления составляет 730 л.с.

В Shelby American по традиции комплексно подошли к доработке стокового автомобиля, но главное это, конечно, двигатель. V8 Predator получил от Shelby новый 3,8-литровый приводной нагнетатель Whipple со всей сопутствующей «инфраструктурой» и выхлопную систему Borla, в результате чего мощность выросла до более чем 912 л.с. Дорожный просвет увеличен с помощью новых компонентов подвески от BDS. Новые 18-дюймовые кованые колёса Shelby Raptor Flow обуты в 37-дюймовые «зубастые» шины.

Апгрейд внешнего вида помимо новых колёс включает новый капот с развитым воздухозаборником и вентиляционными отверстиями, новую радиаторную решётку Shelby, новый стальной передний бампер с буксировочными петлями и 30-дюймовым светодиодным фонарём по центру, выдвижные подножки с электроприводом, новый стальной задний бампер со светодиодными фонарями, дугу безопасности для кузова с креплениями для двух полноразмерных запасных колёс и 50-дюймовой светодиодной «люстрой» в верхней части, фирменные виниловые наклейки и шильдики Shelby.

Салон Raptor R компания Shelby снабдила собственным кожаными чехлами на сиденья и текстильными ковриками с вышивкой, новым педальным узлом от Billet и фирменной табличкой с серийным номером модели. Стёкла получили дополнительную тонировку, но в разрешённых законом пределах.

Shelby Raptor R стоит в США 64 995 долларов плюс стоимость стокового Ford F-150 Raptor R 2024 модельного года, которая сейчас начинается от 113 055 долларов. Итого полная стоимость нового самого мощного пикапа от Shelby составит не менее 178 050 долларов.