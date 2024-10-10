Tesla произвела 400-тысячный электромобиль в Германии

Tesla Gigafactory в Берлине достигла значительного этапа, выпустив свой 400-тысячный электромобиль. Этот рубеж был достигнут спустя два с половиной года после старта производства модели Model Y. В честь этого события на заводе организовали пицца-вечеринку для сотрудников и предоставили им дополнительный выходной.

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Тем не менее, как сообщает Handelsblatt, управляющий заводом Андре Тиериг выразил осторожный оптимизм. Хотя достижение в 400 тысяч автомобилей выглядит впечатляюще, он подчеркнул, что в Германии другие автопроизводители, такие как Volkswagen, сталкиваются с серьезными проблемами. Тиериг призвал работников Tesla задуматься о том, как избежать попадания в аналогичные ситуации.

Volkswagen, согласно информации издания 32CARS.RU, вынужден принимать меры по экономии, что может привести к сокращениям и закрытию некоторых заводов. Несмотря на успехи Tesla, Тиериг отметил, что компании необходимо продолжать развиваться и избегать тех трудностей, с которыми сталкиваются другие игроки в отрасли.

На данный момент Tesla Giga Berlin занимается исключительно производством Model Y, которая является флагманской моделью компании.