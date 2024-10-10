Эксперт рассказал о силовых агрегатах нового Kia Seltos

Эксперт «За рулем» рассказал о силовых агрегатах нового Kia Seltos.

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Параллельный импорт за свою недолгую, но все же историю остается верен себе: в чести у дилеров весьма дорогие машины, которые везти куда выгоднее, чем «бюджет». Однако исключения случаются, и эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своей новой статье рассказывает как раз про такие машины.

Правда, нынешнее странное время заставляет считать «бюджетными» автомобили с ценой 2,5-3,0 млн рублей, но ведь от этого рестайлинговый Kia Seltos, не успевший попасть к нам в 2022-м, хуже не стал, правда? Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Возможны два варианта Kia Seltos: с мотором 1.5 (115 л.с.) или 2.0 (149 л.с.). В обоих случаях – вариатор и передний привод. Происхождение первого варианта, скорее всего, китайское – СП Dongfeng-Kia. Второй – завод «Сарыаркаавтопром» в Казахстане, где рестайлинговый Seltos выпускают с 2023 года. Турбодвигатель G4LH 1.5 линейки Smartstream у нас слабо изучен. Прямой впрыск означает высокую требовательность к качеству топлива и масла. А заодно – появление нагара на впускных клапанах и поршневых кольцах. Двухлитровый мотор – это прекрасно знакомый нам атмосферник G4NA серии Nu. Вариатор C0GF1 официально именуют «интеллектуальным» (хотя интеллекта у него примерно столько же, как и у других) и обозначают как IVT. Гораздо важнее, что вместо толкающего ремня, как у большинства вариаторов, здесь более дорогая и стойкая тянущая цепь, что роднит конструкцию с крепкими CVT Subaru. По надежности и ресурсу это лучше, но где чинить такой редкий агрегат – непонятно.

Российские цены рестайлингового Kia Seltos начинаются от 3,1 млн рублей. Если присматривайтесь к такой машине, есть смысл иметь все вышесказанное ввиду.