Эксперт рассказал, кто может не платить транспортный налог в 2024 году

До 1 декабря 2024 года россияне должны оплатить транспортный налог (исключение сделано для граждан, проживающих на отдельных территориях Белгородской, Курской и Оренбургской областей). Соответствующие уведомления уже разосланы ФНС.

Согласно статье 358 Налогового кодекса РФ, льгота на уплату транспортного налога действует для собственников легковых автомобилей, оборудованных для использования инвалидами, машин с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, полученных (или приобретенных) через органы соцзащиты.

Также льгота касается тракторов, самоходных комбайнов всех марок, спецавтомашин (молоковозов и прочих), принадлежащих сельхозпроизводителям; грузовых и пассажирских речных, морских и воздушных судов, принадлежащих перевозчикам; весельных и моторных лодок с двигателем мощностью не более 5 лошадиных сил, зарегистрированных до 25 мая 2012 года; воздушных и иных судов, зарегистрированных юрлицом, получившим статус участника специального административного района в соответствии с федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края".

Во всех регионах есть свой список льготников. Как правило, от уплаты транспортного налога освобождены герои Советского Союза и России, ветераны труда, инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а также 1 и 2 группы (за одно транспортное средство), кавалеры орденов Славы трех степеней, многодетные семьи. В некоторых областях и республиках в список также входят инвалиды 3 группы.

Так, в Московской области перечень льготников, которые не платят налог дополнен чернобыльцами, владельцами электромобилей, теми, кто впервые приобрел недвижимость на территории области (первый год - 100%, второй - 50%), родителями или опекунами детей-инвалидов, участников СВО, владельцами автомобилей, работающих на газовом топливе (50% от суммы налога).

В Краснодарском крае от транспортного налога освобождены, в том числе, Герои Кубани и Герои труда Кубани, граждане из подразделений особого риска, владельцы электромобилей. Жители региона, которые достигли возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), получают 50-процентную скидку.

В Москве в перечень льготников, которые не платят налог, также входят бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, владельцы автомобилей с мощностью двигателя до 70 л.с., лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия и ликвидации ядерных установок, опекуны инвалидов детства и другие.