Автоэксперт объяснил, что будет, если не поменять вовремя резину

Кажется, что по этой теме сказано уже все, но из года в года случается "день жестянщика", когда в первый гололед на дороге оказывается довольно много автомобилей на лете. Поэтому стоит еще раз вспомнить правила перехода на зимнюю резину. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", что будет, если не поменять вовремя шины.

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"Ориентироваться необходимо на температуру, а не на снег, дождь или гололед. То есть именно температура за окном должна стать главным ориентиром для записи на шиномонтаж. Если вы заметили, что по прогнозу несколько дней подряд температура держится в районе +7 градусов, то доставайте зимнюю резину. Ни в коем случае не стоит ждать первого снега или устойчивого минуса - в такую погоду вы уже рискуете, передвигаясь на летних шинах.

Почему на зиму стоит переходить раньше заморозков? Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится "деревянной", при первом же холоде. А холод для этого изделия - это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление. А если водитель "на лете" попадет в ситуацию, когда потребуется экстренное торможение или какой-то резкий маневр, появляется риск увеличения тормозного пути и даже ухода в занос.

"Но ведь моя новенькая, дорогая, шипованная резина пострадает, если "переобуться" слишком рано и ездить по сухому асфальту", - так думают многие водители. Мы не раз сталкивались с данным заблуждением. Состав зимней резины предполагает эксплуатацию как в серьезные холода, так и в оттепель. Ничего не случится с зимней шипованной или фрикционной резиной, если даже переобуться в +7 градусов, а потом поездить еще неделю в +10 градусов. Производитель предусматривает такие условия эксплуатации, и резина не теряет необходимые свойства. К тому же, не все знают, что новая зимняя резина требует "прикатки" - первые 100 км пути необходимо двигаться осторожно, без резких торможений и старта. Поэтому неделя в более-менее теплую погоду новой резине пойдет только на пользу.

Заблаговременная смена колес позволит не только обеспечить безопасность движения, но и сэкономить время и деньги. Известно, что многие шиномонтажные и СТО повышают стоимость в период высокого спроса. А также именно в зимний сезон случаются очереди на СТО. Очередь - это не только некомфортно, но и высокий риск ошибки мастера по шиномонтажу. Когда поток большой, даже профессионалы могут ошибиться. Стоимость резины в настоящее время довольно существенная, поэтому берегите время и деньги, записывайтесь на услугу до наступления заморозков", - отмечает эксперт.

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