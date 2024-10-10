Минивэн Lada будет стоить около трех миллионов рублей

Новый минивэн Lada, который «АвтоВАЗ» собирается выпустить через четыре года, будет стоить около трех миллионов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

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«Я вижу, что он будет стоить плюс-минус как Lada Aura в ценах сегодняшнего дня, вокруг трех миллионов», — сказал Кадаков, отвечая на вопрос о цене минивэна Lada.

По его словам, минивэн будет иметь общие узлы и детали с будущим кроссовером на базе Lada Vesta. При этом детали подвески у него будут свои, рассчитанные на большую грузоподъемность.

До этого вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин сообщил, что новый минивэн в модельной линейке Lada дополнит уже выпускающийся Largus. Анонсировать новый продукт он пообещал за полгода до его запуска.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов отметил, что в будущем году компания планирует представить минивэн только в виде концепта.