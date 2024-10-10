Эксперты назвали приличные автомобили, которые стоят до 200 тысяч рублей

Приобрести приличный подержанный автомобиль можно с бюджетом до 200 тысяч рублей. Это выяснил портал "АвтоВзгляд". На сайтах объявлений есть более 28 тысяч предложений разных моделей в этом ценовом сегменте.

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До 200 тысяч рублей доступны два Audi 1998 года выпуска с пробегами 250 тысяч и 150 тысяч км. Двухдверный Audi A3 I (8L) оснащен механической коробкой передач, подушками безопасности, мультимедийной системой, однозонным контролем и многим другим. Цена - 160 тысяч рублей. За 170 тысяч можно купить четырехдверный Audi A6 II (C5) с АКП и люком.

За 195 тысяч рублей доступен более свежий Ford Focus 2005 года выпуска в приличном состоянии, с пробегом 314 тысяч километров, в комплектации Comfort.

За эти деньги можно приобрести Volkswagen Polo 2003 года выпуска с пробегом 325 400 километров и механикой, электростеклоподъемниками, AUX, электрообогревом боковых зеркал, усилителем руля и подогревом передних сидений.

Есть варианты среди моделей Geely. MK Cross 2013 года с пробегом 149 тысяч километров, МКП, кожаным салоном, противотуманками, аудиосистемой и даже люком обойдется в 170 тысяч.

А Chevrolet Lanos 2009 года выпуска с пробегом 148 тысяч километров, кондиционером и новым сцеплением доступен за 183 тысячи.

Поклонники отечественного автопрома могут выбрать Lada Kalina 2013 года выпуска (188 тысяч рублей с торгом). Авто имеет пробег 168 636 километров и оснащено механической коробкой, бортовым компьютером, защитой от угона и прочим.

За 195 тысяч рублей предлагается Mitsubishi Carisma 2001 года с пробегом 320 361 километр, ухоженным салоном, кондиционером.

Еще один вариант - Subaru Legacy 1995 года с пробегом 350 тысяч километров, качественным ремонтом, магнитолой, сигнализацией, кондиционером.

Наконец, Hyundai Accent 2006 года выпуска на полном ходу с пробегом 300 тысяч километров доступен за 190 тысяч. У машины тонированные стекла, новые передние крылья, кондиционер, подушки безопасности, противотуманные фары, мультимедиа.