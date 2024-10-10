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В Москве применили новые штрафы для водителей

С начала прошлого месяца в столице было выписано около 140 тыс. штрафов за неоплату проезда по проспекту Багратиона. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).

В Москве применили новые штрафы для водителей
© РИА Новости

При этом почти треть постановлений прекратили в связи с погашением задолженности в течение 20 дней. На цену проезда по проспекту влияет класс машины и способ оплаты, она варьируется от 416 до 1,2 тыс. руб. Штраф за неоплату с 1 сентября увеличился и составляет от 3 тыс. до 15 тыс. руб.

До этого на всех платных магистралях применяли единый штраф Ространснадзора — 1,5 тыс. руб. для легковых машин и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Недавно в стране начал действовать закон, разрешающий регионам самим устанавливать санкции за неоплату проезда по платным дорогам. Так, Москва — первый город, который воспользовался этим правом после внесения поправок в КоАП.

Штрафы для автомобилистов хотят увеличить

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому водителей за скрытие госномеров транспортного средства будут лишать прав на срок до полутора лет.

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