В Москве применили новые штрафы для водителей

С начала прошлого месяца в столице было выписано около 140 тыс. штрафов за неоплату проезда по проспекту Багратиона. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).

При этом почти треть постановлений прекратили в связи с погашением задолженности в течение 20 дней. На цену проезда по проспекту влияет класс машины и способ оплаты, она варьируется от 416 до 1,2 тыс. руб. Штраф за неоплату с 1 сентября увеличился и составляет от 3 тыс. до 15 тыс. руб.

До этого на всех платных магистралях применяли единый штраф Ространснадзора — 1,5 тыс. руб. для легковых машин и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Недавно в стране начал действовать закон, разрешающий регионам самим устанавливать санкции за неоплату проезда по платным дорогам. Так, Москва — первый город, который воспользовался этим правом после внесения поправок в КоАП.

Штрафы для автомобилистов хотят увеличить

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому водителей за скрытие госномеров транспортного средства будут лишать прав на срок до полутора лет.