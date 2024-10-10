Дилеры привезли в Россию новый Mitsubishi Xpander

Российские дилеры продолжают продавать кроссвэны Mitsubishi Xpander и Mitsubishi Xpander Cross, поставляемые по схеме параллельного импорта. Цены стартуют от 2,3 млн рублей. Японские кроссоверы Mitsubishi Xpander стали стоить в России дешевле китайских автомобилей.

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Под капотом Mitsubishi Xpander установлен бензиновый атмосферный двигатель рабочим объемом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил. В паре с двигателем предлагается 4-ступенчатый автомат, 5-ступенчатая механика или вариатор. Эта модель разрабатывалась японскими инженерами для азиатского рынка.

Популярны эти автомобили в Индонезии, где они выпускаются уже более 5 лет. Модель проверена временем, а ее слабых местах уже все известно. Конечно, Mitsubishi Xpander нельзя назвать стопроцентным кроссовером, дорожный просвет составляет 225 мм. Это лифтованный компактвэн с передним приводом. В некоторых странах модель продается под названием Nissan Livina.