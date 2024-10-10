Дилер перечислил главные различия Kia Sportage китайской и казахстанской сборки

Дилеры перечислили главные отличия Kia Sportage китайской и казахстанской сборки.

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Новые Kia Sportage поставляют в Россию и из Китая, и из Казахстана, но эти машины заметно различаются. Дилеры перечислили нюансы кроссоверов, поставляемых из двух стран. Что касается цен, то китайский кроссовер заметно дешевле казахстанского.

Первый стоит 4,09 млн рублей (со скидками за кредит и trade-in стоимость составит 3,49 млн рублей), второй – 4,55 и 3,97 млн рублей соответственно.

Обе машины полноприводные, но у «китайца» намного более мощный мотор (2,0-литровый турбированный выдает 236 л. с.) и 8-ступенчатая АКП. При этом у машины из Казахстана проверенная связка из 2,0-литрового 150-сильного двигателя и 6-ступенчатого автомата.

Сильно различаются машины в плане оснащения.

«Это уже полностью русифицированный автомобиль [из Казахстана] со всеми подогревами. В китайском нет подогревов всего, за исключением заднего стекла, – ни зеркал, ни руля, ни сидений. Но доустановить мы можем. 'Китайцы' меньше подходят для нашего рынка, а вот такой Luxe [казахстанский] – один из лучших вариантов. Тканевый салон, не такая крутая приборка, зато все русифицировано и греется. Движок, который у нас на рынке более десяти лет, есть CarPlay/Android Auto», – рассказал менеджер салона.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».