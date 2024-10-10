Аналитик рассказал об обмане при автокредитовании

Раскрыто, как дилеры обманывают россиян при оформлении автокредита. В Центробанке рассказали, как граждан обманывают при оформлении займов на покупку машин. В частности, всё чаще покупатели автомобилей жалуются регулятору, что и дилеры, и финансовые организации навязывают своим клиентам дополнительные услуги.

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Так, по словам руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Ирины Солдатенковой, в ряде случаев автомобили просто не продаются не в кредит, либо без него обходятся дороже. При этом сам займ можно оформить исключительно с дополнительными услугами, от которых нельзя отказаться или вернуть.

Как правило, здесь речь идёт о страховку или дополнительном сервисном обслуживании, деньги за которые вернуть нельзя. Таким образом дополнительную прибыль получают и банки, и шоурумы, а клиентам всё это обходится в сотни тысяч рублей.

«Очевидно, на автокредитование будет распространен опыт, который с 2025 года начнёт применяться в ипотеке. Регулятор обозначит практики, которые необходимо будет избегать при выдаче автокредита при покупке машины в автосалоне — в частности, "навешивание" автосалонами-партнёрами банков дополнительных услуг», — подчеркнула Солдатенкова.

Предполагается, что к ним могут отнести дополнительное оборудование, подписки на услуги дилерского центра, сервис помощи на дорогах.