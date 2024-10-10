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Автоэксперт Милешкин: в дождь шансов получить штраф c камер меньше

В сильный дождь шанс получить штраф с камер видеофиксации снижается. Об этом сообщил автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

Дождь помогает автомобилистам уклониться от штрафа c камер
© Газета.Ru
«Возможности по распознаванию номерных знаков сейчас действительно находятся на высоком уровне. Но чудес не бывает, и «зрение» камер снижается в силу объективных факторов. В дождь и снегопад шансов получить штраф меньше», — сказал Милешкин.

По его словам, если номер автомобиля распознан частично, инспектор вручную может восстановить недостающие символы. Но вот если номерной знак «зарос» грязью или снегом полностью, то тут камера бессильна.

Автоновости
Алексей Уваров
ГИБДД