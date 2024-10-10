Дождь помогает автомобилистам уклониться от штрафа c камер

В сильный дождь шанс получить штраф с камер видеофиксации снижается. Об этом сообщил автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

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«Возможности по распознаванию номерных знаков сейчас действительно находятся на высоком уровне. Но чудес не бывает, и «зрение» камер снижается в силу объективных факторов. В дождь и снегопад шансов получить штраф меньше», — сказал Милешкин.

По его словам, если номер автомобиля распознан частично, инспектор вручную может восстановить недостающие символы. Но вот если номерной знак «зарос» грязью или снегом полностью, то тут камера бессильна.