Электромобили Honda смогут имитировать звук ДВС и самолета.

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В рамках технической презентации линейки Zero, которая прошла в Японии на прошлой неделе, Honda показала новую «фишку». Машины с тихими электрическими моторами получат несколько звуковых режимов, благодаря чему смогут звучать, как знаковые модели Honda, болид Формулы-1 и даже самолет.

На изображении из презентации Honda видно, что она подготовила звуковые настройки для NSX-R 1992 года, S2000 1999 года, NSX Type S 2022 года, Civic Type R 2023 года и других. Также есть режим VTEC, имитирующий знаменитую систему изменения фаз газораспределения, и режим HondaJet. При выборе звуковой настройки меняется и оформление приборной панели.

Появится ли опция на электрокарах линейки Zero, пока неясно. Первая модель — электроседан, показанный в январе в статусе концепта, — должен увидеть свет в 2026 году.

Можно заметить, что некоторые режимы отмечены замочком: возможно, Honda планирует продавать их за доплату. Впрочем, иконка может означать, что их не успели подготовить к презентации.

Пионером «озвучки» электродвигателя серийного автомобиля стал Hyundai, добавивший заряженному Ioniq 5 N систему N Active Sound. Интересно, что в ее меню тоже имеется «самолетный» пресет, имитирующий звук реактивного двигателя истребителя.