Saipa планирует предложить россиянам бюджетные машины

SAIPA предложит россиянам дешёвые автомобили.Иранский производитель намерен начать продажи на российском рынке несколько моделей, выпуск которых будет налажен на белорусском заводе «Юнисон» в 2025 году. Премьера новинок для нашей страны состоится в Москве в конце этого года.

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«На Московской автовыставке в декабре планируем показать три модели SAIPA — компактный Shahin Plus, среднеразмерный седан Sahand и хетчбэк Atlas, которые накануне представили на Минском автошоу», — сообщил глава компании-дистрибьютора «Лаки Кэренси» Сергей Вачинский.

По предварительным данным, стоимость собранных в соседней стране иранских машин составит $15 тысяч за Shahin Plus (1,46 млн рублей), $13 тысяч за Sahand (1,27 млн рублей) и $12,5 тысячи за Atlas (1,2 млн рублей).

По словам эксперта, без локализации автомобилей в Беларуси цена на SAIPA будет слишком высокой и неконкурентоспособной.

В конце 2023 года были названы модели Saipa, которые допустили к продаже в РФ. Иранский автопроизводитель получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на два автомобиля. Теперь эти машины можно поставлять и продавать официально. В 2024 году выпуск иранской техники организуют в Белоруссии.