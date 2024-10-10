Политики и эксперты признали дефицит качественного моторного масла. Шесть из десяти литров моторного масла, которое продаётся в России, — контрафакт. К такому выводу пришли эксперты на площадке Совета Федерации. Использование такого масла может привести к поломке двигателя. По словам политиков и представителей отрасли, противопоставить подделкам в России нечего.

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На рынке продаётся «невероятное обилие» поддельного моторного масла, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер. По его словам, автомобилисты хотят платить меньше, но купить больше. Нечестные производители пользуются этим благодаря отсутствию барьера со стороны властей.

«Не меньше шести литров моторного масла из десяти сегодня на рынке — это контрафакт», — подчеркнул эксперт.

При этом автомобилист не может быть уверен в том, что он заплатил за качественный продукт, вне зависимости от его стоимости, отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Терентьев.

В следующего году с 1 марта производители моторных масел должны будут регистрироваться в системе маркировки «Честный знак». До 1 сентября 2025 года маркировка будет добровольной, а затем станет обязательной. При этом участники круглого стола сошлись на мнении о том, что неясно, как это поможет избавить россиян от некачественной продукции.

Кроме того, участники обсуждения напомнили об ещё одной проблеме — практически полное отсутствие отечественных присадок, которые снижают коэффициент трения и уменьшают расход масла.

Политики и эксперты сошлись на том, что необходимо создать специальный независимый контрольно-надзорный орган, который занимался бы проверками автомобильной химии. Либо нужна отдельная система сертификации.