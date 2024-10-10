Раскрыты официальные характеристики "Буханки" с новым двигателем

Как выяснила "РГ" ранее, "Буханке" на пенсию пока рано - попросту на рынке нет альтернатив. Поэтому УАЗ не спешит снимать ветерана своего конвейера с производства и продолжает модернизацию внедорожника. Сайт Quto раскрыл подробности о новом двигателе для легенды.

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Для "Буханки" доступен новый двигатель ЗМЗ-409-055, соответствующий стандартам "Евро-5". В отличие от ЗМЗ-409-11 "Евро-2" новый агрегат более тяговитый: крутящий момент вырос со 198 до 213 Нм (при 2700 об/мин). Мощность осталась прежней - 112,2 л.с. Это должно сделать эксплуатацию автомобиля, особенно при загрузке, более комфортной.

"Буханка" с новым двигателем оказалась дороже на 20 тысяч рублей. В зависимости от типа кабины и бортовой конфигурации стоимость внедорожника составляет 1 450 000 - 1 540 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала об обновлении УАЗ "Хантер" и редизайне шильдика на моделях марки.