В России замечен в продаже Toyota Harrier в леворульном исполнении

В России начал продаваться кроссовер Toyota Harrier в левостороннем исполнении, который ранее не имел официального представительства на рынке. Автомобиль был завезен в страну частными лицами и сейчас доступен в автосалоне Красноярска по цене 5 299 000 рублей. Эта информация была получена специалистами издания SPEEDME.RU в ходе анализа автомобильного рынка.

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Представленный Toyota Harrier 2024 года оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем, развивающим 171 л.с., работающим в паре с вариатором и имеющим передний привод. По данным SPEEDME.RU, кроссовер рассчитан на пять пассажиров и предлагает широкий спектр высокотехнологичных и премиальных функций, что делает его интересным выбором для покупателей.

Модель поставляется в комплектации Care Edition, которая включает множество современных опций. В автомобиле предусмотрены подогревы сидений для водителя и пассажира с тремя уровнями интенсивности, обогрев боковых зеркал, панорамная крыша и система бесключевого доступа «Smart Key». Запуск двигателя осуществляется с помощью кнопки Start-Stop, и в комплекте идут два чип-ключа.

В передних сиденьях предусмотрена электрорегулировка с памятью для двух пользователей. Кроме того, крышка багажника оборудована электроприводом с функцией «свободные руки», что упрощает процесс загрузки. Также в комплектацию входят беспроводная зарядка для смартфонов, мультимедийный экран с диагональю 12,3 дюйма, камера кругового обзора с четырьмя камерами, парктроники и двухзонный климат-контроль.

Кроссовер предлагает множество дополнительных функций, таких как режимы Eco, Normal и Sport, адаптивный круиз-контроль, встроенный сабвуфер, системы предотвращения ДТП и контроля за полосой движения, датчики давления в шинах, антипробуксовочная система, автоматическое переключение дальнего света, корректор фар и полностью автоматические стеклоподъемники. Также автомобиль оснащен светодиодной оптикой и туманными фарами.

Toyota Harrier четвертого поколения был впервые представлен в апреле 2024 года и построен на новой модульной платформе TNGA-K. Эта архитектура обеспечила кроссоверу полностью независимую подвеску: передняя ось использует стойки МакФерсон, а задняя — многорычажную. Также автомобиль стал больше: длина увеличилась на 15 мм, составив 4740 мм, ширина выросла на 20 мм до 1855 мм, а высота уменьшилась на 30 мм до 1660 мм, что придает ему более динамичный и стильный внешний вид.