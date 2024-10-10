Продажи транспорта в России в этом году уже превзошли объемы 2023 года

За 9 месяцев этого года в России было продано более 1,3 млн автомобилей. За период с января по сентябрь в России было реализовано 1 млн 337,3 тыс. новых автомобилей. В это количество входит вся транспортная техника: легковые автомобили, коммерческая техника, автобусы и грузовики. Этот показатель на 49% выше, чем за тот же период прошлого года. Более того, это уже больше, чем было продано транспортной техники за весь 2023 год — 1 млн 309 тыс. единиц.

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Лучше всего продаются легковые автомобили. За 9 месяцев удалось преодолеть показатель всего прошлого года. С января по сентябрь было продано 1 млн 154,8 тыс. машин. Именно этот сегмент транспортных средств показал лучший рост в этом году — плюс 61%.

Другие сегменты пока ещё не дотянули до показателей прошлого года. Так, продажи лёгких коммерческих машин в этом году за 9 месяцев составили 75,5 тыс. единиц. За тот же период было продано 13,9 тыс. автобусов и 93,2 тыс. грузовиков.

Рекорд по продажам был установлен в начале октября. С 30 сентября по 6 октября 2024 года в России было реализовано 56 051 новое автотранспортное средство. А предыдущий рекорд был зафиксирован неделей ранее — 47 015 штук. За одну неделю объёмы транспортных продаж в России увеличились на 19,2%. Рост коснулся всех направлений рынка: легковые автомобили, коммерческие машины, грузовики и автобусы.