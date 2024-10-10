Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к первым серьезным заморозкам и снегу

С наступлением осени и снижением температуры автовладельцам следует уделить особое внимание подготовке своих автомобилей к холодному сезону. Компания FAW/Bestune предлагает несколько рекомендаций для успешной подготовки машины к межсезонью, особенно с учетом суровых осенних и зимних условий в России. Несмотря на то, что автомобили Bestune, такие как лифтбек B70 и кроссоверы T55 и T77, обладают хорошей устойчивостью к низким температурам, дополнительное обслуживание перед холодами остается важным шагом для поддержания их работоспособности.

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Одной из ключевых задач, отметили журналисты 32CARS.RU, является проверка световых приборов, поскольку видимость на дороге в осенне-зимний период играет решающую роль в безопасности движения. Кроме того, важно уделить внимание аккумулятору — его состояние может значительно ухудшиться в холодную погоду, поэтому рекомендуется проверить его работоспособность заранее и при необходимости заменить.

Состояние стеклоочистителей также требует тщательной проверки. Если после работы дворников остаются следы грязи или разводы, это явный признак их износа. Рабочие щетки должны очищать стекло с первого взмаха, иначе их следует заменить парой для равномерной очистки всего лобового стекла.

Не стоит забывать и о кузове автомобиля. Перед наступлением заморозков полезно помыть автомобиль и осмотреть его на наличие царапин и сколов, особенно в области колесных арок, крыльев и капота. При обнаружении повреждений рекомендуется обработать их защитными средствами, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию.

Комфорт в салоне автомобиля в осенний период зависит от исправной работы климатической системы. Кондиционер и печка не только поддерживают комфортную температуру, но и помогают избежать запотевания стекол. Проверять их работу лучше на прогретом двигателе, выставив максимальную температуру. В случае неисправностей системы рекомендуется обратиться к профессионалам, избегая самостоятельного ремонта.