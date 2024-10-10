2,0 л, 160 л. с., АКП: в РФ привезли новый корейский бизнес-седан
В России в продаже появился бизнес-седан Kia K5 по цене от 4,8 млн руб.
Осенью 2024 года дилеры привезли в Россию бизнес-седан Kia K5. Автомобиль предлагают в России сразу несколько крупных дилерских центров.
В один из столичных шоу-румов завезли обновленные модели третьего поколения 2024 г. в. в топовых версиях Signature. Седан оснащен мотором 2,0 л мощностью 160 л. с., 6-ступенчатым автоматом.
Привод передний. Новинку поставляют из Китая, цены начинаются от 4,8 млн руб.