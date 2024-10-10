Появилась фотография нового седана BAIС U5 Plus на метане

«Автотор» показал новые экологичные модификации SWM G01 и BAIС U5 Plus. Калининградский завод «Автотор» представил несколько автомобилей на метане в рамках Петербургского международного газового форума. Машины стали совместным проектом завода и «Газпром газомоторные системы». Автомобили SWM G01 и BAIС U5 Plus используют природный газ в качестве основного топлива и бензин в качестве дополнительного.

SWM G01 CNG — это предсерийная версия первого в России кроссовера на природном газе, выпущенного в условиях промышленного производства. Автомобиль получил три газовых баллона, каждый по 28 л. Они размещены в нише багажника. Бензиновый бак вмещает в себя 52 л. Кроссовер можно заправлять метаном и АИ-92. Расход топлива в городском режиме составляет 11,7 л, по трассе — 6,9, а средний — 8,3. Запас хода на метане составляет 180 км, а на бензине — 626 км.

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Разгон до «сотни» занимает 11,8 с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

В комплект ГБО входят редуктор КПГ, топливная рейка, фильтр газа, комплект электроники, заправочное устройство, автоматические баллонные вентили.

BAIС U5 Plus CNG впервые был выпущен в апреле этого года. Автомобиль, представленный на форуме, адаптирован под учебно-экзаменационный центр ДОСААФ России. Кроме того, им могут пользоваться люди с ограниченными возможностями. Газовые баллоны расположены в нише запаски. Объём каждого из них — 39,1 л.