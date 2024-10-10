В РФ в сентябре импортировали рекордные 104 тыс. новых автомобилей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Около 104,2 тыс. новых автомобилей импортировано в Россию в сентябре 2024 года, следует из презентации аналитического агентства "Автостат", представленной на форуме CarX.

Как отметил директор "Автостата" Сергей Целиков, это "рекордный показатель чуть ли вообще не за все время".

Предыдущий рекорд за последние 12 лет был установлен в августе 2024 года, когда в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, сообщал ранее "Автостат".

Самый большой показатель импорта в Россию был зафиксирован в августе 2012 года - более 120 тыс. авто.

Почти 80% новых легковых автомобилей в сентябре было ввезено из Китая, 7,7% - из Киргизии, 6,4% - из Белоруссии, 4,2% - из Казахстана. Также небольшое количество автомобилей импортировано из Японии, Кореи, Германии, Грузии и других стран.

Больше всего в РФ в сентябре импортировали машины моделей Geely Monjaro, Geely Atlas, Chery Tiggo 4 Pro, Haval M6.

За девять месяцев 2024 года, согласно презентации, в Россию ввезено 683 тыс. новых легковых автомобилей, что на 48,5% превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

Что касается автомобилей с пробегом, то в сентябре 2024 года было ввезено 42,7 тыс. таких машин, а за январь - сентябрь - 294,1 тыс. (-8,3%).