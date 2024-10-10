Появились первые изображения самого доступного кроссовера от Acura

Acura показала первые тизеры кроссовера начального уровня. Премиум-марка готовится представить ADX — вседорожник, который станет самым доступным в ее линейке. Этот статус он отнимет у RDX, стоимость которого стартует с 44 700 долларов (около 4,4 миллиона рублей). Это дороже «начальных» продуктов BMW, Cadillac, Lexus и других более популярных брендов, что не способствует рыночному успеху Acura. ADX призван исправить эту ситуацию.

© Motor.ru

Премиальный компакт-кросс получит резной спойлер над задним стеклом и фирменный изгиб светодиодных фонарей Chicane, вдохновленных прототипом Acura ARX-05.

В салоне — двухцветные кресла с подголовниками, подогревом и вентиляцией и отделкой, похожей на перфорированную кожу с алькантарой. Также на тизерах виден большой панорамный люк и динамик премиальной аудиосистемы Bang & Olufsen.

© Acura

© Acura

© Acura

Подробности о «стартовом» кроссовере Acura пока не раскрывает. Однако подтверждено, что ADX предложат с турбированным двигателем.

Возможно, новинке достанется «турбочетверка» 1.5 от CR-V на 193 силы и 242 Нм крутящего момента. Другой кандидат — мотор от Integra того же объема, выдающий 203 сил и 260 Нм.

Премьера Acura ADX состоится этой осенью. СМИ ожидают, что кроссовер представят на автосалоне в Лос-Анджелесе, который стартует 22 ноября.