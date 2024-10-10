Чем новый Dacia Bigster лучше Renault Duster

Dacia официально представила новый кроссовер Bigster. Новинка длиннее Duster на 23 сантиметра. От бампера до бампера авто имеет 4,57 метра.

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Упоминаний о третьем ряде нет, а значит, новинка, вероятно, задумана только в пятиместном варианте. Здесь больше места для ног задних пассажиров и вещей – в багажнике есть место для 667 литров груза.

Конфигурация передней панели тоже взята у Duster: это цифровая приборная панель на 7 или 10 дюймов и 10,1-дюймовый экран медиасистемы, который будут ставить во всех комплектациях. Кроме этого, Bigster может похвастаться улучшенной звукоизоляцией двигателя, электрорегулировкой водительского сиденья, более толстым ветровым стеклом, новыми ковриками и двухзонной климатической установкой с задними дефлекторами.

В топовых исполнениях есть панорамный люк, аудиосистема Arkamys 3D Sound с шестью динамиками, отсек для беспроводной зарядки и электропривод багажной двери. Также есть адаптивный круиз-контроль. Желающие могут купить аксессуары для путешествий из фирменного набора: двуспальная кровать (она устанавливается за пару минут на сложенные спинки сидений), дополнительный багажник на крышу и палатку.

Bigster первым в Renault Group получил гибридную систему Hybrid 155. Она состоит из ДВС и двух электромоторов, выдающих в сумме 155 л.с., батареи емкостью на 1,4 кВт⋅ч и трансмиссии с четырьмя передачами. Такой гибрид может ездить в электрическом режиме до 80% времени.

Альтернатива – TCe 140 на базе 1,2-литровой «тройки» мощностью 140 сил. Пару мотору составляет шестиступенчатая «механика». Bigster ECO-G 140 сможет ездить как на бензине, так и на сжиженном газе. Наконец, Bigster TCe 130 с менее мощным вариантом гибридной системы на 130 сил предложат с полным приводом.