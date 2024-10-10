Отечественный кроссовер Evolute i-Joy получит новый двигатель

В России наладят выпуск кроссоверов Evolute i-Joy с отечественным электродвигателем и трансмиссией. Об этом сообщает «Автостат».

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«В 2025 году на автомобиль i-Joy планируется установка электродвигателя и трансмиссий отечественного производства. Также будут локализованы некоторые пластиковые детали и резинотехнические изделия на автомобили Evolute», — говорится в сообщении.

Российская компания «Моторинвест» запустила серийное производство и продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy в 2022 году.

Электромобиль Evolute i-Joy получит электромотор мощностью 176 л. с. и аккумуляторную батарею емкостью 53 кВт. Запас хода машины составляет 405 км. Зарядить аккумулятор через разъем CCS-2 с 30% до 80% можно будет за 30 минут.

До этого стало известно, что эксплуатация электрического кроссовера Evolute i-Sky в Москве потребует от владельца 2,9 млн рублей за 5 лет, на содержание седана Evolute i-Pro за тот же период потребуется 1,8 млн рублей, кроссовера i-Joy — 2,1 млн рублей.