Sollers запустила длительные тест-драйвы своей техники

Марка Sollers запустила длительные тест-драйвы лёгкого комтранса. Оценить потребительские свойства коммерческих автомобилей Sollers Atlant и Sollers Argo могут и физические лица, и представители организаций. При этом суточный пробег не должен превышать 200 км.

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Чтобы записаться на длительный тест автомобиля Sollers, потенциальному покупателю необходимо заполнить форму заявки на сайте (либо навестить ближайшего дилера, который также примет заявку). После сдачи автомобиля клиенту будет предложено поделиться впечатлениями.

Отметим, что техника Sollers нашла своего потребителя: в рейтинге брендов первые четыре позиции принадлежат российским маркам. По итогам сентября большая часть продаж пришлась на ГАЗ — реализовано 4 730 таких LCV (52%). Далее расположились УАЗ (322 единиц), LADA (1 049) и Sollers (836).

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