Эксперты назвали востребованные кроссоверы по цене до 1,5 млн рублей

Эксперты нашли на рынке России топ-7 кроссоверов по цене до 1,5 млн рублей.

Вторичный автомобильный рынок России на протяжении седьмого месяца демонстрирует динамику снижения цен на автомобили. В настоящее время средняя стоимость машины с пробегом не превышает 1,5 млн рублей.

Эксперты составили топ-7 кроссоверов, доступных по такой цене. Одним из вариантов, достойных внимания, эксперты назвали Nissan Qashqai 2014 года выпуска, его цена составляет 1,48 млн рублей. Под капотом переднеприводного автомобиля бензиновый двигатель объемом 2,0 л мощностью 144 л.с. В списке оснащения заявлены все базовые функции для комфортной езды, включая круиз-контроль, задний парктроник, датчики света и дождя и другие возможности.

Китайский Chery Tiggo 4 2020 года выпуска предлагается на вторичном рынке по цене 1,5 млн рублей. Автомобиль оснащен мотором объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. АКП и разнообразными системами в помощь водителю для удобства использования.

Кроссовер Hyundai Creta 2017 года выпуска тоже можно приобрести за 1,5 млн рублей. Машина оснащена двигателем объемом 2,0 л мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач. В списке оснащения заявлены: обогрев рулевого колеса, климат- и круиз-контроль, а также различные датчики.

Также предлагаются Haval H6 2019 года по цене 1,48 млн рублей, Kia Soul 2017 года – 1,484 млн рублей, Nissan X-Trail 2015 года выпуска за 1,485 млн рублей и Renault Duster 2019 года за 1,499 млн рублей.