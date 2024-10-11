В России стартуют продажи нового Zeekr 7X

Как удалось выяснить "Российской газете", дилеры ожидают прибытия в скором времени последней новинки самого любимого в РФ китайского электробренда - Zeekr 7X.

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Zeekr 7X создавался по формуле "больше авто за меньше денег", и в качестве главного конкурента выступает Tesla Model Y. Габариты "Зикра": 4825 х 1930 х 1656 мм., размер колесной базы составляет 2925 мм.

Если рассматривать 7X в качестве авто для эксплуатации в российских условиях, то на его борту есть всё необходимое для наступающей зимы: все сиденья пятиместного салона имеют подогрев, а также вентиляцию и функцию массажа.

Топ-версия Zeekr 7X, которую и ожидают российские дилеры, оснащена двухмоторным приводом мощностью 646 л.с. и имеет запас хода 705 км, причем по вполне современному европейскому циклу WLTC. Разгон до 100 км/ч у кроссовера занимает 3 секунды, а максималка ограничена на отметке 210 км/ч.

Конечная цена на Zeekr 7X с учетом доставки до Санкт-Петербурга составит 6,9 млн рублей. В КНР аналогичная версия стоит 270 тысяч юаней (3,7 млн рублей).

Пока Zeekr в связи с опасением санкций не поставляет автомобили в РФ, но модели бренда могут появиться официально, но под другой маркой.