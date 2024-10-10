«Автодор» рассказал о производстве транспондеров

В предстоящем году потребности в транспондерах для проезда по платным дорогам «Автодора» будут закрыты отечественными производителями. Об этом проинформировала пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Как отмечается, на протяжении 10 лет – с 2012-го по 2022-й год – государственная компания находилась в абсолютной импортной зависимости от поставщиков оборудования из Западной Европы. Подчеркивается, что данная ситуация негативным образом отражалась на развитии отечественного оборудования, которое применяется в дорожной инфраструктуре.

Пресс-служба отметила, что в стране ранее утвердили программу, направленную на развитие и расширение числа российских поставщиков для госкомпании. Это было сделано с целью избавления от зарубежной зависимости и развития производства российского оборудования и программного обеспечения, уточнил «Автодор».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) сообщил, что с начала прошлого месяца в столице было выписано около 140 тыс. штрафов за неоплату проезда по проспекту Багратиона.