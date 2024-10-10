Компактные автомобили Mobilize Duo и Bento готовятся к старту продаж

Mobilize, дочерний бренд новой мобильности компании Renault Group, покажет на открывающемся 14 октября Парижском автосалоне окончательный вариант дизайна электрических квадрициклов Duo и Bento и в тот же день начнёт принимать на них заказы. Пассажирский Mobilize Duo будет стоить во Франции от 9090 евро, грузовичок Mobilize Bento — от 10 000 евро.

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Renault Group запустила бренд Mobilize в 2021 году с расчётом на очень перспективный, как ей тогда казалось, рынок новой мобильности — это всевозможные подписки, каршеринг, такси и лизинг. Рынок новой мобильности, однако, оказался сильно переоценён, дебютная модель Mobilize — ориентированный на сегмент такси электроседан Limo китайского происхождения — оказалась провальной и была снята с продаж менее чем через полтора года после запуска.

В свою очередь анонсированные в 2021 году электрические квадрициклы Duo и Bento должны были выйти на рынок в 2023-м, но подзадержались, так как компания Renault решила ещё раз упростить их дизайн, чтобы удешевить производство и обеспечить более-менее привлекательные цены. Выпускаться Mobilize Duo и Bento будут на заводе Renault в марокканском Танжере. По сравнению с дизайном образца 2022 года, который был презентован как окончательный, действительно серийные Duo и Bento отличаются лишь отдельными нюансами, техническая концепция осталась прежней. Упрощение, например, свелось к тому, что крашенных в массе пластиковых деталей в кузове больше нет: теперь пластик везде чёрный, а весёленькие расцветки создаются исключительно с помощью наклеек.

Mobilize Duo и Bento — электрические квадрицикл классов L6e/L7e с панельно-каркасным кузовом и единственным 48-вольтовым электромотором на задней оси, мощность которого пока не раскрыта. Во Франции на квадрициклах класса L6e можно ездить подросткам с 14 лет, в Германии — с 15 лет, но скорость у квадрициклов класса L6e ограничена на отметке 45 км/ч. Для управления квадрициклом класса L7e, который может разгоняться до 80 км/ч, нужны уже взрослые права стандартной легковой категории В.

По части техники Duo и Bento полностью идентичны, но Duo — это пассажирский квардицикл с двухместным салоном, а Bento — коммерческий грузовичок с одноместной кабиной и напоминающим рюкзак грузовым отсеком. Duo и Bento имеют одинаковые и довольно эффектные подъёмные боковые двери гильотинного типа — такая конструкция выбрана для удобства посадки/высадки в стеснённых городских условиях, но для вентиляции предусмотрены лишь откидные форточки. Кузова Duo и Bento на 40% состоят из вторсырья, а 95% материалов подлежат вторичной переработке после утилизации электрокар. Передний и задний бамперы сделаны абсолютно одинаковыми для удешевления производства, пороги и боковые панели тоже полностью симметричные. Пластиковые детали обшивки по нижнему периметру кузова имеют грубое зерно и камуфляжную фактуру, на которой царапины будут практически незаметны.

Водитель в Duo и Bento сидит строго по центру, что позволяет не делать разные версии электрокара для стран с левосторонним и правосторонним движением. Mobilize Duo образца 2022 года имел трёхместный салон с посадочной формулой 1+2, как у McLaren F1, но теперь салон двухместный, с тандемной посадкой. С учётом того, что габаритная длина Duo составляет всего 2,43 м (ширина — 1,30 м, высота — 1,46 м), пассажиру придётся сидеть враскоряку, обхватывая ногами кресло водителя. Компоновка 1+2 была куда более привлекательной, но от неё, видимо, отказались из соображений экономии.

Оригинальная приборная панель, стилизованная по кассетный магнитофон 1980-х, к счастью, сохранилась, но из неё разумно убрали единственный динамик аудиостемы, он теперь находится в отдельном корпусе между щитком приборов и лобовым стеклом, то есть щиток приборов не будет дребезжать от басов. Вдобавок колоночка теперь — опция, равно как кондиционер и обогрев сиденья водителя, но в базовое оснащение входят обогрев лобового стекла и подушка безопасности водителя.

Мультимедийная система не предусмотрена в принципе, её заменяет смартфон водителя, для гаджета предусмотрено крепление на приборной панели и зарядный порт USB-С. Отдельного багажника у Mobilize Duo нет, сумки предлагается хранить слева и справа от сидений, объём этого импровизированного багажного отделения составляет 300 л. У Mobilize Bento пластиковый рюкзачок с распашными дверцами вмещает 649 л, а вкупе со свободным пространством в кабине получается почти кубометр грузового пространства. Габаритная длина Mobilize Bento — 2,54 м.

Mobilize Duo и Bento оснащены батареей ёмкостью 10,3 кВт·ч, которая представляет собой один из модулей батареи нового Renault 5 E-Tech. Запас хода на одной зарядке у Mobilize Duo составляет 161 км по мотоциклетному циклу WMTC, у Mobilize Bento — 149 км. По умолчанию предусмотрена только зарядка от обычной бытовой розетки, пополнение запаса хода на 25 км потребует около часа простоя, за более мощные зарядные устройства нужно доплачивать.

Изначально предполагалось, что Mobilize Duo и Bento будут предлагаться обычным клиентам (физлицам) только по подписке, но теперь решено, что будут и розничные продажи, ими займутся дилеры Renault. Что до подписки, что в пресс-релизе указан только единственный вариант для Франции и модели Mobilize Duo: контракт заключается на 37 месяцев, он предусматривает разовый платёж в размере 2090 евро и далее 29 евро ежемесячно.

По сути, Mobilize Duo и Bento заменят в модельной линейке Renault не слишком успешный электрический квадрицикл Twizy, снятый с производства в прошлом году. На европейском рынке Mobilize Duo и Bento будут конкурировать главным образом с Citroen Ami, Fiat Topolino и Opel Rocks корпорации Stellantis, которые, к слову тоже производятся в Марокко, в городе Кенитра.