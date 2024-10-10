За год Китай привезет в Россию более 100 новых моделей

В России появятся автобренды из КНР, которые ранее не были представлены официально. Только во втором полугодии текущего года, по информации аналитического агентства «Автостат», в России появятся более 60 моделей от 28 брендов. Все они либо уже прошли, либо проходят официальную сертификацию для реализации, сообщают «Известия».

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В списке есть марки, которые ранее не были официально представлены в стране. Например, это Avatr с моделями 11 и 12, Deepal с моделями SL03 и S7, а также автобренд eπ с моделями 7 и 8, название которого по-русски звучит как «Ипай».

Среди тех, кто уже представил свои новинки или только готовится это сделать Omoda, Seres, Skywell, SWM, Tank, VGV, Way, BAIC, Chery, Dongfeng, Exeed, FAW, Foton, GAC, Geely, Haval, MG и другие.

Накануне BYD объявил об официальном выходе на рынок Таджикистана. В Душанбе открылись два автосалона китайского производителя. Из электрокаров в Таджикистане будут продавать кроссовер Song Plus EV и хетчбэк e2 EV. Song Plus EV производится в КНР с 2021 года. Этим летом он пережил очередное обновление. E2 появилась в 2019 году, а её рестайлинг произошёл спустя четыре года. В руководстве центральноазиатского подразделения BYD назвали регион перспективным, а присутствие в Таджикистане — важным этапом расширения концерна на экспортные рынки.