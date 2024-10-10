Стало известно о подорожании услуг шиномонтажа в России

В России цены на сезонный шиномонтаж выросли на 10–12%. Об этом «Газете.Ru» заявил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, на конечную стоимость услуги влияет инфляция и дефицит работников СТО.

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«Услуги шиномонтажа в этом году обойдутся дороже для автовладельцев на 10-12%, что соответствует уровню инфляции. Помимо этого на рост цен влияет и ситуация с кадрами. Чтобы платить достойные зарплаты, автосервисы вынуждены повышать цены», — сказал Родионов.

По словам эксперта, в этом году сезон смены летних шин на зимние начался раньше, так как в части регионов установились низкие температуры. К тому же, водители не хотят дожидаться резких заморозков, когда из-за погодных изменений случается множество мелких автоаварий.

Автовладельцам следует приезжать на шиномонтаж всегда немного заранее. Если в регионе установилась устойчивая температура +7 °C, то можно менять покрышки. К тому же, заблаговременная их замена поможет сэкономить деньги, так как некоторые СТО сильно завышают цены в сезон повышенного спроса, предупредил специалист.