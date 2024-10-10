КамАЗ представил грузовик на водородном топливе. Вице-премьер Александр Новак на площадке производственного комплекса АО «Электрозавод» изучил проекты Центра водородных технологий АФК «Система». В частности, чиновнику показали КамАЗ полной массой 20 тонн, который может проезжать 400 км на водороде.

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Новинка, показанная Александру Новаку, также интересна тем, какая машина выступила носителем водородной силовой установки, — это новейший среднетоннажник, который выступит преемником заслуженной модели 4308.

Ему полагается особо компактная кабина, специально созданная для такой техники, где важны небольшие размеры, хорошая обзорность и удобство входа-выхода. (Например, развозных грузовиков).

В 2000-е годы КамАЗ создавал модель 4308, чтобы составить конкуренцию некогда популярному зиловскому «Бычку». Она считается удачной, но сейчас, когда после премьеры прошло почти 20 лет, уже устаревшей.

И продолжая тему грузовых новинок. 1600 км на одной заправке: КамАЗ представил ультрадальнобойный тягач. Магистральный грузовик 54901 перевли на сжиженный природный газ.