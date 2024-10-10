Поставщик Chery объяснил резкий рост цен на автозапуск

Поставщик объяснил резкий рост цен на автозапуск Chery в РФ. Отечественный производитель охранных систем «Цезарь Сателлит», поставляющий электронику китайскому автопроизводителю, сообщил, что тарифы на все услуги определяет заказчик. Как сообщили в компании в беседе с IZ.RU, сама фирма не корректировала стоимость подписки на автозапуск и дистанционный обогрев салона.

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«Тарифы на использование системы для владельцев автомобилей всегда определяет заказчик. Для клиентов “Цезарь Сателлит”, пользующихся приложением Cesar Smart, никаких изменений тарифов на использование системы в последнее время не вводилось и не планируется», — подчеркнули в компании.

Напомним, ранее владельцы машин Chery начали жаловаться на резкий рост цен на телематические услуги. Так, если в 2023 году систему Chery Remote ставили бесплатно для клиентов, то позднее стоимость опции выросла до 70 тысяч рублей, а плата за ежемесячное пользование увеличилась со 150 до 500 рублей в месяц или 6 000 рублей в год.

Мобильное приложение позволяет дистанционно запустить двигатель автомобиля, управлять замками, менять настройки климат-контроля, помогает определить текущую геолокацию и хранит историю поездок.

В российском офисе марки пояснили, что правообладателем и поставщиком телематического функционала через мобильное приложение является компания, специализация которой — предоставление такого рода услуг, а не российское представительство бренда.