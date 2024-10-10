Новый кроссовер Omoda C7 собрался в Россию

По предварительным данным, на российском рынке паркетник предложат с турбомотором 1.6. Для модели будет предусмотрен полный привод.

© Колеса.ру

Мировую премьеру новый кроссовер Omoda C7 (в некоторых странах это будет просто Omoda 7) справил в Китае еще в апреле. А затем глобальный и различные региональные офисы марки, которая принадлежит Chery, приступили к продвижению пятидверки. Не осталось в стороне и российское представительство Омоды. Так, ранее компания опубликовала основные характеристики нашей версии, вдобавок в Сеть выложили свежие фирменные картинки. Теперь же паркетник Omoda C7 появился на российском потребительском сайте бренда. Правда, пока только в качестве анонса. Ожидается, что в РФ продажи стартуют в следующем году.

В гамме Омоды новинка окажется на ступеньку выше кроссовера C5. Длина Omoda C7 равна 4621 мм, ширина – 1872 мм, высота – 1673 мм, колесная база – 2700 мм. Для сравнения, габариты нашего актуального паркетника Omoda C5: 4400/1830/1588 мм, расстояние между осями – 2630 мм.

Особенности внешности «семерки» — традиционная головная оптика (у C5 она двухэтажная), безрамочная радиаторная решетка с мозаичным узором, наружные зеркала на отдельных ножках и единая плашка задних фонарей с диодным «пульсом». В салоне предсерийного прототипа были раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, причем второй планшет сделали сдвижным. Но пока неизвестно, оставили ли такую фишку товарной модели.

По предварительной информации, в России Omoda C7 будет доступен с бензиновым турбомотором 1.6 и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Мощность двигателя пока не объявлена. Зато раскрыт максимальный крутящий момент – 275 Нм. Также известно, что для кроссовера предусмотрен полный привод. Кстати, в других странах у «семерки» еще будет подзаряжаемая гибридная версия.

Больше подробностей о паркетнике Omoda C7 должно появиться в ближайшее время.

Между тем в России вот-вот стартуют продажи рестайлингового кроссовера Omoda C5.