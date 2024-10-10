Завод Volvo выпустил миллионный автомобиль серии XC40/EX40

На заводе Volvo в бельгийском Генте отметили важное событие — производство достигло отметки в миллион автомобилей серии XC40/EX40. Это предприятие, основанное почти 60 лет назад, стало первым заводом Volvo в Европе за пределами Швеции, отметили журналисты 32CARS.RU. За время своей работы оно выпускало множество различных моделей, таких как Amazon, V40, S60 и XC60, но особенно популярными оказались именно модели 40-й серии.

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С момента начала выпуска Volvo XC40 в 2017 году его популярность постоянно увеличивается. Электрическая версия EX40 также существенно поспособствовала успеху: на сегодняшний день более 75% всех проданных автомобилей этой серии составляют электромобили EX40.

В ближайшее время завод в Генте планирует расширить производство, добавив в него еще одну модель — электрический Volvo EX30, который ранее выпускался только в Китае. Этот шаг призван укрепить позиции Volvo на рынке электромобилей и продолжить успешное развитие завода в Бельгии.