Родстер AC Ace вернулся с двигателем от Ford Focus ST. Современная версия классического спорткара сохранила оригинальную конструкцию, но сменила легкосплавный кузов на углепластиковый. У новинки будет две версии и довольно высокая цена — от 175 тысяч фунтов стерлингов.

© Motor.ru

Британская фирма AC Cars, в прошлом году вернувшая к жизни культовую AC Cobra, решила реинкарнироваь и предтечу — родстер Ace (1953—1963). Новика сочетает в себе классический дизайн, не менее классическую конструкцию и современный силовой агрегат. Последним выступает «турбочетверка» 2.3 от Ford Focus ST, сопряженная с шестиступенчатой «механикой». Отдача агрегата составляет 304 лошадиные силы и 375 Нм крутящего момента. До ста новый AC Ace разгоняется за 4,6 секунды, тогда как Cobra GT Roadster требуется 3,4.

© AC Cars

В основе — трубчатый стальной каркас, на который надет композитный кузов. Машину собираются продавать в двух версиях: Ace Classic и Ace Bristol Classic. Первая будет напоминать оригинальные родстеры, оснащавшиеся двигателем от Ford Zephyr. Вторая — более ранние двухдверки с мотором Bristol. Начальная цена — от 175 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 22,3 миллиона рублей.

© AC Cars

Старший AC Cobra GT Roadster обойдется минимум в 285 тысяч фунтов стерлингов. Под капотом у него стоит пятилитровый V8 семейства Coyote, который, будучи дополненный приводным нагнетателем, выдает 663 лошадиные силы и 780 Нм крутящего момента. Коробок передач две на выбор: шестиступенчатая «механика» либо десятидиапазонный автомат. В стандартное оснащение входят электрические стеклоподъемники, климат-контроль и медиасистема с навигацией.