Пользователи каршеринга смогут выкупать автомобили, взятые в аренду

Вариант выкупа машины после того, как ее взяли в долгосрочную аренду, появился в «Яндекс драйве». Об этом сообщили в пресс-службе сервиса, передает ТАСС.

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В компании обратили внимание, что эта возможность — альтернатива автокредиту без первоначального взноса. Оплату списывают ежемесячно равными платежами. Время выкупа машины — от года до четырех лет.

Сейчас для выкупа доступно 650 машин в Москве и Санкт-Петербурге. В их числе такие модели, как Haval Jolion, Geely Coolray и бизнес-класс Honqhi H5 с максимальным пробегом 30 тыс. км.

«Решение о выкупе можно также принять не сразу, а после нескольких месяцев аренды», — говорится в сообщении.

Арендовать машину под выкуп может каждый водитель не моложе 21 года, имеющий стаж не менее двух лет.

В 2023 году россияне потратили на сервисы каршеринга на 43% больше минут, чем годом ранее. При подсчетах учитывалось все время активного использования приложения абонентами. Такие данные следуют из исследования Yota на основе обезличенных данных абонентов.