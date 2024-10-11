В России появится новый внедорожник BAIC BJ60

Компания BAIC к концу 2024 года представит на рынке России новую модель. Линейка пополнится рамным внедорожником BJ60.

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Марка BAIC подготавливает к старту продаж новую модель BJ60, которая в Китае дебютировала еще в 2022 году. Одна из особенностей внедорожника - длина кузова, составляющая 5.04 метра. Характеристики автомобиля соответствуют сегменту внедорожников: рамная конструкция, подключаемый полный привод part-rime и раздаточная коробка передач с понижающей передачей. Кроме того, в автомобиле есть функция принудительной блокировки дифференциалов.

В дизайне выделяется радиаторная решетка, которая получила вертикальные ламели и U-образные секции с подсветкой. BAIC BJ60 предлагается с LED-оптикой, колесными дисками на 20 дюймов и запасным колесом, которое размещено на задней двери. В списке опций китайского внедорожника есть панорама, цифровая панель приборов, атмосферная подсветка в салоне и мультимедиа с дисплеем диагональю 12.8 дюйма.

Высока вероятность, что на рынке России не появится гибридное исполнение данной модели. Внедорожник могут предложить с 2-литровым турбированным двигателем, работающем на бензине. Производительность такой установки составляет 266 л.с. В связке с мотором работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Стоимость новинки для рынка России пока не раскрывается. Известно, что в Китае автомобиль предлагается за 239 800 юаней, что соответствует 2 900 000 рублей. На рынке России BAIC BJ60 может заменить ушедшие KIA Mohave и Toyota Land Cruiser Prado. Главными конкурентами для него станут Haval H9 и Tank 500.

Ранее сообщалось, что на рынке России стремительно растет спрос на внедорожники и кроссоверы. За 9 месяцев текущего года дилеры реализовали 782 000 новых автомобилей данного сегмента. Это на 66% превышает результат аналогичного периода 2023 года.