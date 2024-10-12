Перечислены автомобили некитайских брендов, которые можно купить в России новыми

В преддверии повышения утилизационного сбора продавцы автомобилей, поступающих в Россию в рамках неофициального импорта, сделали запасы новых машин, и сейчас в России можно приобрести Suzuki Ertiga, Skoda Rapid, Kia Seltos и Toyota Levin без пробега в бюджете 2-4 млн рублей. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

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«Эта модель Тойоты в ходу с 2019 года, в 2022-м прошла рестайлинг. Сборка – китайское СП GAC-Toyota. От подлинной Короллы поколения E210 (ее в Китае собирает другое СП) слегка отличается дизайном, оснащением и линейкой агрегатов», — описал Зиновьев характеристики Toyota Levin.

У этого автомобиля до 80-100 тыс. км пробега не ожидается серьезных поломок, указал он. Кроссоверы Kia Seltos доступны в России с двумя моторами — 1.5 развивает 115 л.с., 2.0 — 149 л.с. В обоих случаях машины снабжены вариатором и передним приводом. Эти машины попадают в Россию из Казахстана и Китая.

Семиместные компактвэны Suzuki Ertiga, который продают в России — индийской и индонезийской сборки. Машины предлагаются в РФ с моторами 1.5 и 4-ступенчатыми АКП Aisin, известными по внедорожнику Suzuki Jimny. Skoda Rapid китайской сборки снабжены атмосферными моторами 1.5 мощностью 112 л.с. — упрощенным вариантом двигателя 1.5 TSI концерна Volkswagen.