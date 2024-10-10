Ferrari Purosangue станет внедорожником Fuoristrada

Немецкие тюнеры решили превратить Ferrari Purosangue во внедорожник. Кроссоверу предложили увеличить дорожный просвет, заменить колеса на варианты с бедлоками и вседорожными шинами, а также добавить экспедиционный багажник, палатку и запасное колесо. В портфолио delta4x4 есть и другие интересные проекты: Tesla Model Y с геометрической проходимостью «Нивы», вездеходе на базе Volkswagen Golf R и оверлендере Rolls-Royce Cullinan.

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Тюнинг-ателье delta4x4 снова пытается превратить во внедорожник автомобиль, совершенно для этого не предназначенный. На этот раз выбор пал на Ferrari Purosangue, который в прочтение немцев превратился в Fuoristrada (в переводе с итал. — внедорожник). Пока это всего лишь дизайн-исследование, но если найдется клиент, кто захочет такое реализовать, то ему с радостью пойдут на встречу.

© delta4x4

Комплекс доработок предполагается стандартный для подобный конверсий: лифт-комплект подвески, колеса с «зубастыми» шинами, расширители колесных арок и побольше дополнительной светотехники. На крыше Purosangue установлен багажник с раскладной палаткой и двумя канистрами, на задней двери — запаска. В общем, в роли оверлендера сгодится, но на большее рассчитывать не стоит.

© delta4x4

В движение Purosangue приводит атмосферный V12 объемом 6,5 литра, развивающий 725 лошадиных сил и 716 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод полный. Это та же система 4RM-S, что стояла на GTC4Lusso, только объеденная с полноуправляемым шасси от 812 Competizione и алгоритмами работы, разработанными для SF90 Stradale.