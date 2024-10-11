Toyota инвестирует 2,17 миллиарда евро в электромобили и аэротакси в Индии

Toyota планирует значительное расширение своего присутствия на индийском рынке электромобилей, открыв новый завод в штате Махараштра. Местное совместное предприятие Toyota Kirloskar Motor (TKM) уже приобрело 335 гектаров земли для реализации этого масштабного проекта.

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Завод начнет свою работу в январе 2026 года и будет производить до 400 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в год. Это инвестиционное решение не только укрепит позиции Toyota в Индии, но и создаст множество рабочих мест — 8 тысяч прямых и 18 тысяч косвенных. Общая сумма вложений составит приблизительно 2,17 миллиарда евро.

По данным 32CARS.RU, Toyota активно инвестирует в другие инновационные проекты. В частности, компания выделит дополнительные 500 миллионов долларов на поддержку стартапа Joby Aviation, который занимается разработкой электрических аэротакси. Эти инициативы подчеркивают стремление Toyota к развитию устойчивого транспорта как на земле, так и в воздухе, что позволяет ей оставаться в числе ведущих игроков в глобальной гонке за будущее мобильности.